Vor dem Amtsgericht Salzwedel muss sich in Kürze ein Mann wegen eines Streits aufgrund nächtlicher Ruhestörungen verantworten. So können Mieter sich wehren.

Salzwedel - „Es ist schrecklich“, sagt eine junge Salzwedelerin, die als Zeugin an dem Verfahren beteiligt ist und deshalb namentlich nicht genannt werden darf. Sehr häufig werde es in der Wohnung ihres Nachbarn in einem Wohnblock in Salzwedel nach Mitternacht laut. Dieser sei dann regelmäßig betrunken und führe lärmende Unterhaltungen mit seinen Gästen. Sämtliche Bewohner der benachbarten Wohnungen hätten dann Schwierigkeiten zu schlafen.