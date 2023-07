Die Weitergabe des Gerüchts, ein anderer junger Mann hätte eine Frau vergewaltigt, endet für einen Stendaler auf der Anklagebank in Salzwedel.

Salzwedel - Schlecht über andere Menschen reden, Gerüchte leichtfertig weitergeben – sich dafür hinterher wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten zu müssen, das erwarten wohl die Wenigsten. Passieren kann es trotzdem, wie dieser Fall zeigt, der unlängst vor dem Amtsgericht in Salzwedel verhandelt wurde.

Ein 22-jähriger Stendaler hatte wohl zu einer 17-jährigen Salzwedelerin bei einem lockeren Treffen mit der Clique im Park gesagt, er hätte gehört, dass ihr neuer Freund eine andere junge Frau vergewaltigt haben solle.

Betroffener weist Gerücht von sich und tritt Gegenbeweis an

Die 17-Jährige stellte daraufhin ihren Liebsten, einen 20-Jährigen, der ebenfalls im Raum Stendal lebt, zur Rede. Dieser wies den Vorwurf empört von sich und trat sofort den Gegenbeweis an. Wie er vor Gericht aussagte, habe er die junge Frau, die er angeblich vergewaltigt haben sollte, auf Instagram angeschrieben und öffentlich darum gebeten, die Unrichtigkeit dieses Vorwurfes klarzustellen. Was diese auch tat.

Anzeige wegen übler Nachrede

Doch damit, dass die Frage zwischen ihm und seiner Freundin nun aus dem Weg geräumt war, ließ der 20-Jährige es nicht bewenden. Er erstattete Anzeige wegen übler Nachrede gegen den 22-Jährigen. „Man weiß nie, was daraus folgt, wenn so ein Gerücht in der Welt ist“, begründete er diesen Schritt vor Gericht.

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe drohten nun dem Angeklagten. Dieser bestritt, die Aussage getätigt zu haben. Um die Wahrheit zu ermitteln, rief der Richter nun die 17-Jährige in den Zeugenstand, die mittlerweile nicht mehr mit dem Verleumdeten in einer Liebesbeziehung steht, aber mit dem Angeklagten wohl befreundet ist. Der Verleumdete hatte sich zwischenzeitlich von ihr getrennt, wie beide übereinstimmend vor Gericht angaben.

Verlassene Freundin will nicht reden

War das der Grund, warum die 17-Jährige vor der Verhandlung eine drohende Handynachricht geschrieben hatte, er möge seine Anzeige zurückziehen, „ansonsten viel Spaß nach der Gerichtsverhandlung“? War sie möglicherweise eine Intrigantin, die beide eigentlich unschuldigen Männer gegeneinander ausspielen wollte?

Auf die Frage von Amtsrichter Klaus Hüttermann, was sie zur Aufklärung des Falles beitragen könne, folgte ein auffallend langes Schweigen. Der Richter musste der Zeugin ihre eigene Aussage vorlesen, die sie bei der Polizei getätigt hatte, um sie zum Sprechen zu bringen.

Zeugin versuchte, Aussage zurückzuziehen

Ihr Ex hätte sie genötigt, diese Aussage vor der Polizei zu machen, behauptete sie. Darauf fragte der Richter, ob der Angeklagte ebenfalls auf sie eingewirkt und ihr gesagt hätte, sie solle bei der Verhandlung abstreiten, dass er die verleumderische Aussage getätigt hätte. Darauf schwieg die junge Frau erneut sehr lange. „Ich wollte meine Aussage zurückziehen, weil ich nicht will, dass irgendeiner von uns dadurch Nachteile erleidet“, erklärte sie schließlich.

Verwarnung durch den Richter

Nach weiteren Befragungen durch den Richter blieb sie jedoch am Ende dabei, dass der 22-Jährige die infrage stehende Aussage getätigt hätte. Weil der Angeklagte offenbar lediglich ein Gerücht weitergeleitet hatte, ohne selbst die Vergewaltigung zu behaupten, sah die Staatsanwaltschaft die Schuld jedoch als gering an. Sie erklärte sich einverstanden, das Verfahren einzustellen. Dem folgte Amtsrichter Hüttermann, erlegte dem Angeklagten allerdings die Gerichtskosten auf und ermahnte ihn anschließend eindringlich, sich zukünftig erwachsener zu verhalten.