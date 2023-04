Mit den milderen Temperaturen können auch die Bagger wieder buddeln. In Salzwedel schreitet der Glasfaserausbau voran.

Salzwedel: Glasfaser in der Hoyersburger Straße

In der Innenstadt von Salzwedel konnten in der vergangenen Woche die Bagger wieder anrücken. Aktuell buddeln Bautrupps entlang der Hoyersburger Straße das Erdreich auf. So geht es dort jetzt weiter.