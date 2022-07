Salzwedel: Hier gilt wieder die Maskenpflicht

Der Altmarkkreis hatte es schon früher angeordnet. Nun zieht die Stadt Salzwedel nach: Der Mund-Nasen-Schutz ist in einigen Bereichen wieder vorgeschrieben.

Salzwedel (vs) - Nun also wieder: Nach dem Altmarkkreis und der Stadt Gardelegen zieht die Kreisstadt Salzwedel nach. So ist das Betreten einiger Gebäude wieder nur mit einer entsprechenden Maske erlaubt.