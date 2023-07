ACE-Regionalleiter Frank Fleischhauer (links) untersuchte, was sich in den Fahrradboxen am Bahnhof Salzwedel befindet.

Salzwedel - Wie gut sind die Park-and-Ride-Anlagen am Bahnhof Salzwedel? Das hat der Regionalverband Deutschland Nordost vom Auto Club Europa (ACE) gestern vor Ort getestet. Dabei nahmen der Regionalleiter Frank Fleischhauer und der Vorstand für die Landkreise Salzwedel und Stendal, Uwe Ahrens, anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs diverse Aspekte unter die Lupe.

Zu wenig Anschlussangebote wie Carsharing am Bahnhof

So vermisste Fleischhauer beispielsweise eine barrierefreie Schnell-Ladesäule für E-Autos am Bahnhofsparkplatz sowie eine Auslastungsanzeige. Auch bei den zusätzlichen Mobilitätsangeboten konnte die Hansestadt nur wenige Punkte holen. Vergeblich hielt Fleischhauer nach einem Carsharing-Angebot am Bahnhof Ausschau, ebenso wie nach einem Motorroller-, E-Tretroller- oder Fahrradverleih, den Pendler nutzen könnten, um vor Ort auf kurzen Strecken mobil zu sein. Immerhin gibt es am Bahnhof einen Taxistand, das gab einen Pluspunkt. Gleiches gilt für die Fahrradboxen als sichere Abstellmöglichkeit. Negativ fiel daran allerdings auf, dass eine Erklärung fehlt, wie man die Boxen nutzen kann. Auch ihre geringe Zahl ließ Zweifel aufkommen, ob die Kapazität für die immer zahlreicheren Elektrofahrradnutzer ausreichend ist.

Bahnhof Salzwedel bekommt gute Noten für Barrierefreiheit

Gute Noten bekam der Bahnhof Salzwedel in Sachen Barrierefreiheit. Fester Straßenbelag, abgesenkte Bordsteine und intakter Fahrstuhl zu den Gleisen fielen positiv auf. Insgesamt erhielt die Park-and-Ride-Anlage 12 von möglichen 18 Punkten und bestand damit den Test. Wie die insgesamt 600 Vergleichsanlagen bundesweit abgeschnitten haben, veröffentlicht der ACE im September.