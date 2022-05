Salzwedel: Kein Kneipenabend am Heiligabend im Hanseat

Salzwedel - Eine beliebte Tradition der Jugend am Heiligabend fällt auch in diesem Jahr ins Wasser: das Wiedersehen am 24. Dezember im Hanseat. Denn für gewöhnlich füllt sich ab etwa 20 Uhr der Kultclub mit jungen Menschen, die ihre Familien zum Fest besuchen und den Abend im Hanseat nutzen, um auch ihre Freunde, die ebenfalls in die Heimat kommen, wiederzusehen.