Salzwedel: Konzert für Personal und Patienten im Altmark-Klinikum

Wie der Salzwedeler Posaunenchor während der Pandemie Menschen trost in der schweren Zeit spendet und was das Wetter damit zu tun hat.

Salzwedel - Ein heftiger Windstoß und der Notenständer landete unsanft auf den Pflastersteinen: Die Bedingungen für ein Posaunenkonzert an der frischen Luft waren am 4. Advent nicht gerade ideal. Doch drinnen im Krankenhaus vor den Patienten musizieren ging auf Grund von Corona keinesfalls. Also wurden die Füße der Ständer am Sonntagvormittag extra breit aufgestellt, die Brillen für eine gute Sicht auf die Noten zurecht gerückt und einfach losgelegt.