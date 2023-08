Projekt Salzwedel: Künstlerin erforscht am Grünen Band, was uns zusammenhält

Eine Strecke von 1270 Kilometern will Katharina Trabert am Grünen Band zu Fuß zurücklegen. Bei ihren Begegnungen unterwegs geht sie der Frage nach, was uns Deutsche zusammenhält. Die Volksstimme hat sie an der Wüstung Jahrsau getroffen.