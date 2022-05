Salzwedel: Lessing-Schüler raus, Pretzierer Kinder rein

Salzwedel/Pretzier - Das Mehrgenerationenhaus in Salzwedel dürfte mittlerweile vielen Kindern in Salzwedel bekannt sein. Nachdem die Kinder der Perver-Grundschule dort übergangsweise unterrichtet wurden, haben die Schüler der Lessing-Grundschule einen Teil des Objekts in Beschlag genommen. Nun steht wieder ein Umzug an und die nächste Grundschule wird die Räume nutzen. Bürgermeisterin Sabine Blümel hat nun die Daten genannt, wann die Lessing-Grundschüler umziehen und die Kinder aus Pretzier kommen.