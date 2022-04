Salzwedel: Mahnwache für Geflüchtete im Stadtzentrum

Die Situation von Geflüchteten ist Gegenstand einer Mahnwache in Salzwedel. Dabei soll auf die Todesfälle aufmerksam gemacht werden. Dazu treffen sich die Teilnehmer in der Innenstadt von Salzwedel.

Ende Dezember hat es in Salzwedel bereits eine Demonstration mit Blick auf die Situation von Flüchtlingen gegeben. Nun folgt eine weitere - aber andere Aktion.

Salzwedel (vs) - Um auf die Todesfälle von Flüchtlingen aufmerksam zu machen, findet in Salzwedel eine Mahnwache statt. Dahinter verbrirgt sich ein Signal an die Politik. Um dem Nachdruck zu verleien, ist eine Aktion geplant.