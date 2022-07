Salzwedel: Mangelware barrierefreier Wohnraum

Der Altmarkkreis unterliegt dem demografischen Wandel. Daher wird Wohnraum für Senioren benötigt. Ein Vermieter in Salzwedel will in Aufzüge investieren. Die Wohnungen dort dürften begehrt werden- nicht nur bei älteren Menschen.

Salzwedel - Der Anteil der älteren Menschen steigt bundesweit. In manchen Regionen, im Norden und gerade im Osten Deutschlands, kommen prozentual immer mehr Senioren auf immer weniger Kinder und Jugendliche. Dies geht aus dem Datenwerk des Deutschlandatlas hervor. Im Altmarkkreis liegt der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2020 bei lediglich 15,57 Prozent. Zum Vergleich: Im Landkreis Gifhorn bei 18,18 Prozent. Daher ist entsprechender Wohnraum, sprich barrierearm und barrierefrei, in Regionen wie der Altmark besonders begehrt. Ein Vermieter investiert deshalb bald in Aufzüge. Die Nachfrage nach diesen Wohnungen dürften daher enorm steigen. Aber reicht das?