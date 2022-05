Salzwedel: Restaurant im Pfiff-Gebäude öffnet wieder

Es kommt wieder Bewegung in das vom Altmarkkreis geschlossene Gebäude in Salzwedel. Zuvor war von Missständen wie Feuchtgkeit, Kakerlaken und Schimmel die Rede.

Dicke Wolken in diesem Jahr über dem Pfiff-Gebäude. Zumindest das Restaurant nimmt den Betrieb wieder auf.

Salzwedel - Das Restaurant an der Hoyersburger Straße in Salzwedel nimmt den Betrieb wieder auf. Beim Essenslieferanten Pfiff sieht es anders aus. Die Volksstimme sprach mit dem Landkreis zur aktuellen Lage in dem Gebäude. Denn vor geraumer Zeit hatte der Komplex mit massiven Hygienemissständen von sich reden gemacht.