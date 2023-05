Entlang der Bahnlinie in Rockenthin soll ein neuer Solarpark entstehen.

Salzwedel/Rockenthin - Beim zweiten Anlauf hat es nun geklappt: Der Ortschaftsrat von Andorf konnte bei seiner jüngsten Sitzung am 9. Mai über die nötigen Änderungender Pläne für den von der Kölner Wattner AG geplanten Solarpark an der Bahnlinie in Rockenthin abstimmen.