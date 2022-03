Salzwedel: Schicksalsschlag Sternenkinder - Warum Lilli und Lea nicht in ihrer Heimat beigesetzt wurden

Für die Beisetzung ihrer Töchter Lilli und Lea sind Saskia Strauß und Christopher Klös aus Brandenburg nach Salzwedel gekommen. Dort fanden die Eltern Hilfe in einer schweren Situation.

Saskia Strauß und Christopher Klös aus Brandenburg beim Besuch der Gräber ihrer in Salzwedel bestatteten Kinder.

Salzwedel - Saskia Strauß und Christopher Klös haben ihren Glauben an eine Zukunft als Familie mit Nachwuchs nicht verloren. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, dass die jungen Leute aus Brandenburg an der Havel trotz zweier Fehlgeburten und einer langen Leidensgeschichte wieder optimistisch in ihre Zukunft blicken können. Maßgeblichen Anteil daran hat die Salzwedeler Selbsthilfegruppe (SHG) Sternenkinder. Hier gab es menschliche Zuwendung und Gespräche mit Menschen, die ähnliches Leid erfahren hatten.