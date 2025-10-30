Bei einem Runden Tisch in Salzwedels Bürgermeisterhof konnten die Einwohner ihre Ideen für eine bessere Vermarktung der Stadt einbringen.

Salzwedel - Wie und wofür soll Salzwedel zukünftig bekannt werden, mit welchen Stärken kann die Stadt nach außen und innen punkten? Was braucht es, damit die Menschen in der Stadt weiterhin gerne und gut leben? Diese Fragen soll ein Marketingkonzept beantworten, das unter Federführung des Marketingausschusses gegenwärtig überarbeitet wird.