Wer kümmert sich eigentlich um den Zustand der Feldwege in der Einheitsgemeinde Salzwedel? Die Stadt jedenfalls nicht. Das wurde jüngst in Osterwohle klar, wo die Verwaltung über das Straßenbestandsverzeichnis der Stadt informierte.

Salzwedel/Osterwohle - Jürgen Bangemann ist besorgt um die ländlichen Wege im Bereich der Ortschaft Osterwohle, deren Ortsbürgermeister er ist. Bangemann, der selbst gern mit dem Fahrrad in der Gegend unterwegs ist, beobachtet mit Argwohn, wie bereits seit drei Jahren an der Wegkreuzung von Dorfstraße und Alter Heerstraße nördlich von Bombeck ein Unternehmen Baumstämme in Seecontainer verlädt. In riesigen Lastwagen transportiert es sie ab, um das Holz über den Hamburger Hafen ins Ausland zu verschiffen.