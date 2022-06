Salzwedel: Stärkung der Dorfgemeinschaft durch mähen?

Das öffentliche Hanggrundstück in Barnebeck wird nur noch teilweise gemäht und sieht daher so aus, als hätte es ein Mosaikmuster. Wer es in Zukunft mähen soll, ist noch ungewiss.

Salzwedel/Barnebeck - Nicht nur in Barnebeck sind Hausbesitzer dazu verpflichtet, vor ihrem Haus Gosse und Gehweg zu reinigen. Manche mähen freiwillig auch Grünstreifen vor ihrem Haus, die der Gemeinde gehören. So ist es auch in Barnebeck an einem Hanggrundstück entlang der Dorfstraße. Doch was geschieht, wenn nicht mehr alle das zuverlässig tun? Darüber diskutierte der Ortschaftsrat in Barnebeck.