Strafzettel und Salzwedel: Ein scheinbar nicht enden wollender Konflikt. Mal gibt es Knöllchen, obwohl der Automat nicht funktioniert. Dann beim Be- und Entladen. Nun hat es wieder einen ambulanten Pfleger im Einsatz erwischt und einem Gastronomen laufen deshalb die Handwerker weg. Was ist da los im Norden Sachsen-Anhalts?

Salzwedel - Es ist ein Freitagabend in Salzwedel. Silvio Rembde hat es eilig. Der ambulante Pfleger ist zu einem Notfall gerufen worden. Möglicherweise liegt eine Seniorin hilflos am Boden. Nun muss es rasch gehen. Schnell fährt der Mann zum Einsatzort, stellt seinen Dienstwagen ab. Doch als er rauskommt, die böse Überraschung: Obwohl auf seinem Fahrzeug in großen Lettern Ambulanter Dienst steht, hat er einen Strafzettel vom Ordnungsamt bekommen. Abermals. Und nicht nur ihm geht es so. Der Frust steigt.