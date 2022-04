Salzwedel: Strafzettel trotz Parkscheins

Ein Autofahrer kauft einen Parkschein und bekommt trotzdem einen Strafzettel. So geschehen in Salzwedels Neuperverstraße. Zurück bleibt ein wütender Westaltmärker.

Salzwedel - Claus Schuschees versteht die Welt nicht mehr. Der Mann aus Jübar war im Februar in Salzwedel, ein paar Erledigungen machen. Sein Auto parkte er auf der rechten Seite an der Neuperverstraße. Bevor er ins Zentrum ging, holte er sich in selber Straße einen Parkschein, wie er erzählt. Befreien sollte ihn dieser aber nicht von einem Köllchen. Denn als der Mann später wieder zu seinem Auto kam, klemmte ein Strafzettel hinter dem Scheibenwischer. Was Claus Schuschees als Begründung seitens der Stadtverwaltung bekam, klingt absurd.