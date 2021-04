Salzwedel: Straße fertig, Häuser kaputt

Risse im Mauerwerk, Beton aus den Fugen geplatzt, Gummiabrieb am Haus: Anwohner des Südbockhorns in Salzwedel sind sauer. Erst der Ärger um Straßenausbaubeiträge und nun Stress mit Haftungsfragen.

Salzwedel. Die schlechten Nachrichten reißen am Südbockhorn nicht ab. Nach dem nervenaufreibenden Kampf gegen die Straßenausbaubeiträge, die schlussendlich gekippt wurden, scheint nun wieder langer Atem bei den Anwohnern gefragt. Denn nach den Bauarbeiten seien bei vielen von ihnen massive Schäden am Mauerwerk ihrer Wohnhäuser geblieben. Grund dafür sei schweres Gerät während der Straßenbauarbeiten gewesen, mutmaßen die Anwohner.

„Ich habe hunderte Fotos auf meinem Rechner“, sagt Ingo Drechsel. Gemeint sind Aufnahmen von seinem Haus, die er auf seinem Computer gespeichert hat. Sie zeigen sein Wohnhaus vor, während und nach den Bauarbeiten im vergangenen Jahr. „Ich habe Risse in der Fassade, im Flur und Badezimmer.“ Zudem Abrieb von Gummi an der Fassade. „Das ist vom Bagger.“ Auch davon habe er Fotos.

„Das habe ich der Stadt alles mitgeteilt“, so der sichtlich verärgerte Anwohner. Es sei alles protokolliert worden. Doch ein Protokoll habe er bis heute selbst nicht bekommen.

Offensichtlich werden weder die Schäden am Wohnhaus von Ingo Drechsel, noch an denen seiner Nachbarn reguliert, wie aus internen Schreiben, die der Volksstimme vorliegen, hervorgeht. „Unsere Prüfung Ihres Schadensfalls hat ergeben, dass eine Schadenersatzverpflichtung unseres Mitglieds (Anm. Red.: Die Hansestadt Salzwedel) nicht besteht“, heißt es vom Kommunalen Schadenausgleich, kurz KSA. Dieses Schreiben, vom Januar 2021, habe die Verwaltung ihm Mitte März zugestellt. „Aber auch erst dann, als ich mit meinem Anwalt gedroht habe.“ Daher vermutet Ingo Drechsel eine „Hinhalte-Taktik“ seitens der Stadt. Zur Erinnerung: Auf Mängel hatte Drechsel auch öffentlich bereits im August 2020 in der Volksstimme hingewiesen.

Kein Haftpflichtanspruch

Doch zurück zum Schreiben des KSA. Weiter steht darin: „Ein Haftpflichtanspruch setzt in der Regel ein vorwerfbares schadenursächliches Handeln oder Unterlassen eines Bediensteten oder einer für unser Mitglied handelnden Person voraus.“ Kurz und knapp: Der Schadenausgleich wurde abgelehnt. Das identische Schreiben wurde auch seinen Nachbarn zugestellt.

Einer davon ist Wolfgang Werther. Er wohnt wenige Meter neben Ingo Drechsel in einem Fachwerkhaus. Bei seinem Haus fällt der Beton straßenseitig aus den Fugen. Sowohl aus den Längs-, als auch Querfugen. „Ich habe das alles auf dem Gehweg liegenlassen“, so Wether. Gewissermaßen als Beweis. Den Grund für den bröckelnden Beton in den Fugen will der Salzwedeler längst ausgemacht haben: „Eine 6000er Rüttelplatte.“ Direkt auf dem Gehweg vor seinem Haus. Das sei nicht nur ihm passiert. „Jedes zweite Haus ist betroffen“, bringt Wolfgang Werther die Lage am Südbockhorn auf den Punkt.

Riss im Mauerwerk bis ins Obergeschoss

„Der Riss geht von unten bis hoch ins Kinderzimmer der Enkel“, ärgert sich Susanne Thielbeer und zeigt auf die Fassade ihres Wohnhauses. Auch sie gehört zu den Betroffenen. Doch entgegen Drechsel und Werther hat sie es schwarz auf weiß, welche Schäden an ihrem Fachwerkhaus zu sehen sind. „Straßenseitig rechts Riss-Fachwerkbalken über Erdgeschoss/Obergeschoss außen und innen, Hofseite Fassade Putzabplatzungen, Waschküche mit Anbau Risse und klaffende Fuge in Fußbereich und Wände“, heißt es im Gutachter-Protokoll. Und wie Drechsel und Werther macht auch die Salzwedelerin die Straßenbauarbeiten für die Schäden an ihrem Haus verantwortlich. „Die große Technik war für eine Straße mit Fachwerkhäusern völlig ungeeignet“, ist sie überzeugt, „das war wie ein Panzer auf Ketten.“ „Ich bei der Stadt Widerspruch eingelegt“, sagt Drechsel. Das rate er seinen Nachbarn auch. Er will sich nicht damit abfinden.

Ingo Drechsel hat Risse in seinem Badezimmer. Der Raum sei erst vor einem Jahr saniert worden. Foto: Alexander Rekow