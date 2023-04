Einfahrt in einen ländlichen Weg von der Bundesstraße 71 nach Hestedt. Der mit öffentlichen Fördermitteln gut ausgebaute Weg ist nicht öffentlich gewidmet, wie an dem Verbotsschild rechts zu erkennen ist. Links ist an der Beschilderung zu sehen, dass er dennoch als Fahrradweg ausgewiesen ist.

Foto: Beate Achilles