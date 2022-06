Salzwedel: Tierschutzverein Pfotenhilfe braucht Unterstützung

Derzeit werden 14 Samtpfötchen in Salzwedel beim Tierschutzverein Pfotenhilfe betreut. Um die Arbeit aufrechterhalten und erweitern zu können, ist Vereinsvorsitzende Nancy Schulz auf Spenden angewiesen. Denn Hilferufe zu Freigängern würden aus dem ganzen Altmarkkkreis kommen.

Ein Kätzchen beim Tierschutzverein Pfotenhilfe in Salzwedel wartet auf ein neues Zuhause.

Salzwedel - Nancy Schulz ist gewissermaßen Salzwedels Katzen-Mama. Sie selbst hat zwar mit ihrem Mann Frank Sill (nur) vier Katzen, doch zur Betreuung leben 14 Samtpfötchen auf ihrem Außengelände, dem Sitz des Tierschutzvereins Pfotenhilfe in Salzwedel. Seit der Schließung des Tierheims in Hoyersburg ist die Vereinsvorsitzende beim Thema herrenlose Katzen für viele Ansprechpartnerin Nummer eins in der Stadt. Dafür ist der Verein aber auf Sach- und Geldzuwendungen angewiesen.