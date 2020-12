Eine Aufzeichnung vom Turmblasen soll den Salzwedelern ein Stück Normalität an Heiligabend geben. Archivfoto: Oliver Becker

Für etwas Normalität beim Fest soll eine Aufzeichnung vom Turmblasen im Offenen Kanal Salzwedel sorgen.

Salzwedel l Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt das Turmblasen am 24. Dezember absagen müssen. Doch so ganz auf die traditionelle Veranstaltung sollen die Salzwedeler nicht verzichten. Wie Beate Nilles vom Offenen Kanal (OKS) mitteilt, soll am Heiligen Abend pünktlich um 18 Uhr eine Aufzeichnung vom Turmblasen 2009 im OKS ausgestrahlt werden.

„Zum ersten Weihnachten unter Kontakt- und Reisebeschränkungen hoffen wir, unseren Zuschauern mit dieser fast schon historischen Aufnahme ein kleines Stück Normalität zum Fest zu vermitteln“, so Beate Nilles.

Wer das Programm nicht empfängt, kann alternativ den Livestream des Offenen Kanal in Salzwedel nutzen.