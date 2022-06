Salzwedel: Veränderungen bei der Feuerwehr

Aus Löschgruppe wird Ortswehr und andersrum: Bei den Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Salzwedel stehen Veränderungen an.

Bei den Wehren in der Einheitsgemeinde Salzwedel stehen Veränderungen an.

Salzwedel - In der Einheitsgemeinde Salzwedel stehen mit Blick auf die Brandbekämpfer Veränderungen an. Das betrifft die kleineren Wehren in den Orten. Bürgermeisterin Sabine Blümel erklärte kürzlich den Hintergrund der Rochade.