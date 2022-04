Salzwedel: Was beim umgebauten Spielplatz Leißmühle alles neu ist

Einen neuen gemeinsamen Ort zum Spielen: Den gibt es jetzt für Kinder und Jugendliche auf dem Spielplatz Leißmühle. Denn dieser ist erneuert worden. Was können Kinder und Jugendliche dort nun erleben?

Salzwedel - Zur Eröffnung des rundum erneuerten Spielplatzes Leißmühle an der Lindenallee am 20. Januar gab es eine Überraschung. Die Kinder der Käfergruppe des Kindergartens Spatzennest durften als Erste die neuen Geräte ausprobieren. Wie kam der Spielplatz bei den Kindern an?