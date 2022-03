Salzwedel: Weihnachtliches und Disko-Spektakel zum 1. Advent

Salzwedel - In schwierigen Zeiten sollte man zusammenhalten. Das sagten sich auch die DJ´s von der Aktion „Wir werden laut“, Nähfee Nancy Sohn vom gleichnamigen Geschäft am Nicolaiplatz und Janna Mezler vom Restaurant Aragwi an der Breiten Straße. Es war die Idee vom ersten Adventsmarkt in dieser Art und in dieser Zusammensetzung.