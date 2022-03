Salzwedel: Wenn Anwohner keinen Straßenausbau wollen

Etwa 400.000 Euro: Das würde die wenigen Anwohner der Straße Am Roten Turm in Salzwedel der Ausbau ihrer Fahrbahn kosten. Die wenigen Anlieger sollen 90 Prozent der Kosten tragen. Dagegen wehren sie sich nun.

Die Straße Am Roten Turm in Salzwedel soll für rund 450.000 Euro ausgebaut und die Anlieger beteiligt werden. Doch diese wollen das überhaupt nicht und das Mineralgemisch vor den Grundstücken behalten.

Salzwedel - „Vom Charakter her ist es eigentlich eine typische Anliegerstraße.“ Das sagte Karl-Heinz Schliekau (CDU) kürzlich in der Stadtratssitzung. Gemeint ist die Straße Am Roten Turm, genau genommen der hintere Teil an der Einmündung Kiefernweg. Die Fahrbahn des 170 Meter langen Abschnitts besteht aus einem Schottergemisch.