Salzwedel will gespendete Obstbäume nicht pflegen

Barnebeck - „Dass das so schwer sein kann, ein paar Bäume zu pflanzen, hätte ich nicht gedacht“, kratzt sich der Barnebecker Christian Warnke am Kopf. Ein ganzes Jahr hat es sich hingezogen, ehe er drei Obstbäumchen, die er für sein Dorf gekauft hatte, dieses Frühjahr endlich in die Erde bringen konnte. Der Grund: Er hatte gemeinsam mit dem Ortschaftsrat bei der Hansestadt Salzwedel angefragt, ob er die Bäume an einem Feldweg anpflanzen dürfe – auf städtischem Boden.