Roland Karsch regt an, dass die Verwaltung die geschlechtergerechte Sprache bei Stellenausschreibungen ändern soll.

Salzwedeler AfD-Stadtrat will das Gendern abschaffen

Das Gendern in der Schriftsprache beschäftigte am 1. Februar den Hauptausschuss der Stadt Salzwedel.

Salzwedel - „In der Hansestadt Salzwedel ist die Stelle der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters (m/w/d) ab dem 16. März 2023 im Wege der Direktwahl neu zu besetzen.“ So lautete ein Satz in der Stellenausschreibung für das Amt des Stadtoberhauptes, die am 13. Juni 2022 veröffentlicht wurde. Das gefällt nicht jedem.