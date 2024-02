Das Amtsgericht befindet sich in einem geschichtsträchtigen Salzwedeler Gebäude. Das Haus stößt heute jedoch an bauliche Grenzen. Ein aktueller Fall macht das besonders deutlich. Der Richter hat jedoch einen besonderen Plan für die imposante Immobilie.

Salzwedel. - Und plötzlich war er da, ein Fußweg aus dem 15. Jahrhundert. Daneben eine Trinkwasserleitung aus Holz, in Lehm gebettet, vermutlich noch älter - aus dem 13. Jahrhundert. Und dann die Spuren eines verheerenden Brandes aus dem Jahr 1517, der zwischen Nicolai- und Marienkirche wütete. Nichts geringeres als Salzwedel im Mittelalter wird Stück für Stück sichtbar.

Zutage gekommen waren diese Entdeckungen bei einer archäologischen Grabung am Amtsgericht vor etwas mehr als zehn Jahren. Für Salzwedels Stadtgeschichte von bedeutendem Wert, sind doch wertvolle Aufzeichnungen jener Zeit beim Brand des Neustädter Kaufhauses – später Rathaus – im Jahr 1895 für die Nachwelt vernichtet worden.

Schutzheiliger der Furten

Anders als das Altstädter Rathaus an der einst so wichtigen Fernhandelsstraße für die Hansestadt. Nicht umsonst wacht der heilige Christopherus, Schutzheiliger der Furten, an der Fassade. Der imposante Backsteingotik-Bau blickt auf eine lange Geschichte zurück. Zwischen 1490 und 1509 soll der älteste Gebäudeteil entstanden, im 17. Jahrhundert um den Winkelbau ergänzt worden sein.

Bis 1713 war der Backsteingotik-Bau Rathaus, bis sich schließlich Alt- und Neustadt vereinten. Später noch als Waage, Hauptwache, Monturkammer des Kürassierregiments, Lager und Ratskeller genutzt, geht aus Aufzeichnungen des Landesjustizministeriums hervor.

Stadtführungen und Erklärungen zur Geschichte Salzwedel führen unweigerlich am imposanten Gerichtsgebäude vorbei. Archivfoto: Oliver Becker

Eben jene, die Justiz, ist 1820 eingezogen. Erst einige Räume, später das gesamte Gebäude. So entstand schließlich auch das Nebengebäude, das 1867 als Gefängnis genutzt wird.

Auch heute noch wird in dem Hauptgebäude Recht gesprochen. Direktor des Amtsgerichts ist seit 2011 Dr. Klaus Hüttermann. Und dieser ist mit dem Gebäude noch nicht fertig. Gab es vor fünf Jahren aufgrund des Hausschwamms umfangreiche Sanierungsarbeiten des Amtsgerichts, fehlt dem uralten Objekt ein wichtiger Schritt ins Heute: die Barrierefreiheit. Das musste Klaus Hüttermann erst gestern wieder feststellen, als ein Angeklagter nicht in den historischen Saal kam, in dem der Richter, Schöffen und Staatsanwaltschaft vergebens warteten.

Es war wohl eine der längsten Nicht-Verhandlungen, die diese Mauern kennenlernten. Dem Angeklagten, einem Mann mit Rollator und sichtbarer Gehbehinderung, wird die Verbreitung kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Anhören aber konnte der Richter ihn nicht – dieser konnte oder wollte die alten Treppenstufen zum Saal nicht erklimmen. Plan B: Der Richter beorderte alle ins Erdgeschoss, ein Büro wurde zum provisorischen Verhandlungsraum. Trotzdem, ein Urteil fiel nicht. Der Verteidiger setzte sich durch, sein Mandant sei gesundheitlich massiv angeschlagen. Es bedürfe einer ärztlichen Untersuchung, ob er überhaupt verhandlungsfähig ist. Von Aneurysma, Kollaps und weiteren Beschwerden war die Rede. Er wird sich wohl ein anderes Mal verantworten müssen. Dann womöglich in Stendal, wo er ungehindert zum Saal kann – sofern er verhandlungsfähig ist.

Der prächtige Verhandlungssaal im Salzwedeler Amtsgericht: Für Gehbehinderte im Obergeschoss mitunter schwer zu erreichen. Foto: Alexander Rekow

Barrierefreiheit, um solchen und anderen Situationen vorzubeugen, will Klaus Hüttermann längst für das Salzwedeler Gericht. „Das ist nicht einfach umzusetzen“, sagt er. Einem denkmalgeschützten Gebäude einen Aufzug zu verpassen, ohne das Stadtbild zu gefährden – keine leichte Aufgabe. Das kennt man wohl auch beim Altmarkkreis mit Blick auf das Danneil-Museum in der Propstei.

Der Amtsgerichtsdirektor hat aber einen Plan für das Haus, wie er erzählt: „Eine Glas-Stahl-Verbindung.“ Diese solle den alten, straßenseitigen Gebäudeteil mit dem hinteren über den Hof verbinden. Erreichbar mit einem Fahrstuhl. „Das ist seit langem geplant“, sagt Klaus Hüttermann. Die Pandemie und explodierende Baustoffpreise hätten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das letzte Wort in Sachen Barrierefreiheit scheint nicht gesprochen. „Es ist alles vorbereitet.“