In Zukunft könnte der Baumkuchen in Form von Kunstwerken das Salzwedeler Stadtbild prägen.

Salzwedel. - „King of Cake: Der Salzwedeler Baumkuchen als künstlerisches Motiv“: Mit diesem Projekt hat sich der Hilmsener Künstler Hans Molzberger für den Wettbewerb „HANSEartWORKS“ 2024 beworben, der diesmal unter dem Thema Made in Hansa steht. Dieser ist im Vorfeld des 44. Internationalen Hansetages in Danzig ausgeschrieben worden. Ob es angenommen wird, das will die Jury bis spätestens 8. Februar mitteilen. Es bleibt also spannend.