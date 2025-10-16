Ein Ring Baumkuchen kostet plötzlich fast 23 Euro – und das nicht nur im Zentrum von Salzwedel. Was hinter dem Preisanstieg steckt und wo der Kuchen noch bezahlbar ist.

Salzwedel - Etliche Leser der Volksstimme konnten es kaum glauben: Ein Ring des Salzwedeler Baumkuchens kostet seit etwa Anfang Oktober bei der Bäckerei Steinecke im Zentrum Salzwedels und auch in allen anderen Filialen der Kette 22,90 Euro. Zuvor war der etwa 350 Gramm schwere Kuchen um rund ein Viertel günstiger gewesen, wie eine Verkäuferin auf Anfrage bestätigt. Wird Baumkuchen für Salzwedeler bald unerschwinglich? Und könnten die örtlichen Bäckereien nicht wenigstens für Einheimische das Traditionsgebäck billiger anbieten?