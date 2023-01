Salzwedeler Blumenladen macht TV-Karriere

Florist Sadat Said Farin mit einem beeindruckenden Blumengesteck neben seiner Chefin Christine Heuer.

Salzwedel - Mit einem ausladenden und sehr beeindruckenden Blumenarrangement kommt Sadat Said Farin in den Verkaufsraum von Christine Floristik. Der aus Afghanistan stammende junge Florist, der in dem Blumengeschäft seine Ausbildung absolviert und im Sommer 2021 mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, ist der Grund dafür, dass das Fernsehen auf Christine Floristik aufmerksam geworden ist.