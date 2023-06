Im Rahmen eines Schulprojekts zum Thema Denkmalschutz drehen Comeniusschüler der Klassenstufe 5 Filme, die in ihrem alten Schulgebäude spielen.

Salzwedel - Lehrerin Jasmin Wischeropp (2. von links) bespricht mit Fünftklässlerinnen der Comeniusschule, wie sie ihr geplantes Filmprojekt, einen Gruselfilm, in die Praxis umsetzen könnten. Die fünften Klassen der Salzwedeler Sekundarschule erarbeiten derzeit im Rahmen einer Projektwoche zum Thema Denkmalschutz einen Kurzfilm, der in ihrer eigenen Schule spielt.

Diese befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude. Die Idee zu dem Projekt stammt von der pädagogischen Mitarbeiterin der Schule, Claudia Kleitzke. „Die Kinder sollen etwas über die historische Entwicklung der Comeniusschule lernen und sich selbst dort einordnen“, so Kleitzke, die selbst Geschichte studiert hat. Zugleich wolle man den Kindern „noch etwas Schönes anbieten vor den Ferien, wenn die Noten bereits feststehen“, erklärt die Pädagogin. Die Filme sollen am Freitag den Eltern vorgeführt werden. Foto: Beate Achilles