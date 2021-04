Salzwedeler Discjockeys schlagen musikalisch Alarm

Salzwedel

„Zeit, dass sich was dreht“, rief Herbert Grönemeyer durch die Altstadt von Salzwedel. Nicht er selbst, sondern aus der Konserve. Und das im gesamten Stadtzentrum. Das gleichnamige Lied bildete am Sonnabend den gemeinsamen Auftakt einer DJ-Aktion in der Jeetzestadt. 15 Discjockeys bündelten an verschiedenen Standorten im Stadtkern ihre Technik zu einem lautstarken Zeichen, um auf ihre teils prekäre Lage seit dem Ausbruch der Pandemie hinzuweisen.

Verordnungen überdenken

Einer von ihnen ist Sven Jendreyzek vor der Kneipe Lutzes Butze in der Burgstraße. „Nichts geht mehr“, sagt er, „wenn die Gastronomie dicht ist, haben wir nichts, wo wir auflegen können.“ Die wabernden Bässe von 11 bis 12 Uhr sollen die Politik anregen, die Verordnungen zu überdenken.

„Der finanzielle Verlust ist spürbar“, so Jendreyzek, der zwar nur nebenberuflich Bässe durch die Boxen schickt, die Gage aber fest eingeplant hat. „Davon habe ich immer den Urlaub bezahlt.“ Er wünscht sich zeitnah wieder auf Familienfeiern oder in Kneipen auflegen zu können.

Politik zum Nachdenken anregen

Das will auch Jan Döbbelin, der unweit von Sven Jendreyzek sein Equipment vor dem Wirtshaus Stadtmitte aufgebaut hatte. Das letzte Mal habe er im Januar 2020 aufgelegt, bei einem runden Geburtstag. Seit dem ist auch seine Technik zum Schweigen verdammt. Eigentlich sorge der Auszubildende jedes zweite Wochenende mit seiner Musik für gute Stimmung auf den Tanzflächen. So aber würden auch ihm die Einnahmen fehlen. „Die Politik soll Nachdenken, kleine Familienfeiern wieder zuzulassen“, fordert Döbbelin.

Nicht weniger laut geht es auf dem Nicolaiplatz zu, wo Marc Kroner aus dem Foyer der Gesundheitsoase Lebens.Form die Zuhörer beschallt. Seit sieben Jahren lege er auf, jedes zweite Wochenende. „Das ist ein wichtiger Nebenverdienst, die Technik kostet ja auch viel Geld.“ Er wünscht sich, dass die Gastronomie mit ihren Hygienekonzepten öffnen dürfe. „Da hängen Existenzen dran“, wird Kroner deutlich.

250 Salzwedeler auf den Straßen

Die Salzwedeler zumindest haben die einstündige Kultureinlage angenommen. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von etwa 250 Menschen, die sich auf den Straßen aufhielten. Gegen die 11. Eindämmungsverordnung haben die Beamten keine Verstöße festgestellt, heißt es.