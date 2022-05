Salzwedeler gedenken der Schicksale der Opfer des Nationalsozialismus erstmals per App

Eine App für das Smartphone bietet Informationen zur Historie und dem Verbleib der Menschen, an die Stolpersteine in Salzwedel erinnern.

Rundgang zu den Stolpersteinen in Salzwedel am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Salzwedel - Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Der Boden dafür ist schleichend vorbereitet worden, anfangs mit Schikanen und Ausgrenzung. Am Ende standen Deportation und Mord. „Darum lasst uns gerade auf die Rechte von Minderheiten achten“, legte Abigail Stern am Donnerstag (27. Januar) den Teilnehmern am Rundgang zu den Salzwedeler Stolpersteinen ans Herz.