Salzwedeler Hospizverein ist da, wenn Heiligabend der Tod naht

Salzwedel - Dass das Leben nicht unendlich währt und ganz plötzlich zu Ende sein kann, ist ein Thema, über das viele nicht so gern nachdenken. Oft rückt es erst ins Bewusstsein, wenn im Umfeld jemand gestorben oder schwer erkrankt ist. Wenn es Angehörige trifft oder jemand selbst an einer unheilbaren Krankheit leidet, die eine nur noch kurze Lebenszeit bedingt, bricht eine Welt zusammen. Wie damit umgehen? Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich alle auf Weihnachten freuen.