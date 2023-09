Salzwedeler lässt 13-Jährige am Joint ziehen - Freiheitsstrafe

Zwei Frauen rauchen einen Joint. Wer so etwas an Minderjährige weitergibt, kann dafür ins Gefängnis kommen.

Salzwedel - Was für manch einen wie eine Bagatelle klingen mag, gilt im deutschen Strafrecht als Verbrechen: gemeinsam mit Minderjährigen Cannabis zu konsumieren, selbst wenn es sich nur um eine geringe Menge handelt. Darauf steht Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. „Die Abgabe von Drogen an Minderjährige kann zu schweren Entwicklungsstörungen und geistigen Schäden führen“, ermahnte Amtsrichter Klaus Hüttermann den Angeklagten vor Gericht. Dieser hatte eingeräumt, der 13-jährigen Schwester seiner Ex-Partnerin erlaubt zu haben, an seinem Joint zu ziehen.