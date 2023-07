Salzwedel/Tylsen - Um eine große Bandbreite an Themen ging es am Mittwoch beim Ortschaftsrat in Tylsen. Ortsbürgermeister Klaus-Dieter Schrader berichtete zunächst über dieses Jahr noch anstehende Reparaturarbeiten am Radweg zwischen Tylsen und Wistedt. Dort solle auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt der Bitumenbelag erneuert werden. In Tylsen und Niephagen würden außerdem dieses Jahr noch Schlaglöcher in Straßen beseitigt. Als Zuarbeit für die Haushaltsplanung 2024 der Stadt Salzwedel hätte Tylsen ferner die Reparatur der teilweise morschen Holzbrücke über dem Graben zur Schlossruine angeregt sowie eine Erneuerung der Holzumfriedung des Containerplatzes im Ort. Auch diese sei verwittert.

Klärung von Zuständigkeiten und Förderverein für Feuerwehr begrüßt

Positiv habe der Ortschaftsrat den Entwurf eines Stadtratspapiers aufgenommen, das die Aufgaben der Ortschaftsräte konkretisiert. „Damit brauchen wir nun nicht mehr herumdiskutieren, wofür wir zuständig sind und wofür nicht. Auch ist geklärt, dass wir keine Beschlüsse fassen, sondern lediglich Empfehlungen an die Stadt geben“, so Schrader. In der Vergangenheit hätte es darüber Unsicherheit gegeben. Sebastian Köhler hätte zudem berichtet, dass es nun einen Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Gerstedt gibt.