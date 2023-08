Salzwedel/Brietz - Über einen Zeitraum von vier Wochen im Juni und Juli dieses Jahres hat die Ortschaft Brietz Geschwindigkeitsmessungen an der Straße Schäferdamm vornehmen lassen und dabei Erschreckendes festgestellt. Das berichtete Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler bei der jüngsten Sitzung des Brietzer Ortschaftsrates.

Beinahe Unfall mit Schulkindern

Der ehemaligen Feldweg verbindet in Brietz die Bundesstraße B 71 mit den Neubaugebieten an den Straßen Eichengrund, Klingenberg und Alter Hof. Anfang des Jahres war es an der unbeleuchteten Straße ohne Bürgersteig zu einem Beinahe-Unfall mit drei Schulkindern gekommen.

Entsetzen über Tempoüberschreitungen

„Wir waren entsetzt über die dort gemessenen Geschwindigkeiten“, sagte Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler. „Durchschnittlich fuhren die Autofahrer in dieser Tempo-30-Zone 50 Stundenkilometer. Der schnellste von ihnen war sogar mit Tempo 67 unterwegs“, nannte er die konkreten Ergebnisse. Dass es auf diese Weise zu Gefährdungen komme, könne sich der Ortschaftsrat gut vorstellen.

Geschwindigkeitsmessung liefert Argumente

„Gott sei Dank haben wir das gemacht“, erklärte der Ortsbürgermeister. „Jetzt wissen wir Bescheid und können vielleicht Einfluss nehmen.“ Die Installation von Straßenbeleuchtung und den Bau eines Gehweges für einen sicheren Schulweg der Kinder hätte der Ortschaftsrat nun für den Haushalt 2024 der Stadt Salzwedel angemeldet.

Künstler gestaltet beschmierten Trafokasten

Für Freude sorgt in der Ortschaft auch die neue Gestaltung der Trafostation am Kleingartenverein Flögsand. „Der Trafokasten war vorher beschmiert“, erklärte Wolfgang Kappler. Er hätte sich deshalb an die Firma Avacon gewandt, ob sie, wie schon einmal zuvor an anderer Stelle, auch diese Trafostation künstlerisch gestalten lassen würde. Das Unternehmen kam dem Wunsch gerne nach. Anfang August brachte Künstler Daniel Siering ein Apfelmotiv auf. „Das hat der Ortschaftsrat gemeinsam mit den Kleingärtnern ausgesucht“, berichtete Kappler. An gestaltete Trafokästen würden Sprayer meist nicht mehr herangehen.