Der Vorschlag der Verwaltung an den Stadtrat, das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt abzuschaffen und dessen Aufgaben an den Kreis zu übertragen, ist im Hauptausschuss gescheitert.

Salzwedel. - Der Antrag der Verwaltung an den Stadtrat, das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt abzuschaffen und dessen Aufgaben an den Kreis zu übertragen, ist im Hauptausschuss auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Verwaltung hatte ihren Vorstoß mit personellen Gründen untermauert. Für die Stelle der Amtsleitung müsste ein verbeamteter Mitarbeiter gefunden werden oder einer, der die Voraussetzungen dafür erfüllt. Dazu müsste eine Ausschreibung erfolgen. „Das Beamtenrecht in Sachsen-Anhalt fordert dieses Verfahren zwingend“, heiß es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.