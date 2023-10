Die verfassungswidrige Geste ging in Richtung ausländischer Mitbürger und deren Begleiter. Angeklagter gibt sich reumütig.

Salzwedel - Aus einem Fenster heraus den Hitlergruß gezeigt zu haben, wirft die Staatsanwaltschaft Stendal einem Salzwedeler vor, der am Dienstag deswegen vor Gericht stand. Die verfassungswidrige Geste ging in Richtung ausländischer Mitbürger und deren Begleiter, die sich Mitte Juni dieses Jahres im Umfeld der Wohnung des Mannes aufgehalten hatten. Außerdem habe er laut martialische Klänge der Band Böhse Onkelz abgespielt, was zur weiteren Einschüchterung der Leute beigetragen habe, die das Szenario erlebten.