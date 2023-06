Ausflugsziel mit Kindern Salzwedeler Tierpark: Stallung stark einsturzgefährdet - Neubau geplant

Die Gebäude im Salzwedeler Tiergehege sind mitunter marode. Nun aber scheint dringender Handlungsbedarf. Die Stadt Salzwedel will dafür richtig Geld in die Hand nehmen. Ein Neubau steht an.