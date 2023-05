So ging der mutmaßliche Täter der Polizei in Salzwedel noch am selben Tag ins Netz.

Salzwedel (vs) - Einen so schnellen Fahndungserfolg gibt es nicht alle Tage: Wie die Polizei Salzwedel gestern mitteilte, konnten die Beamten den Räuber, der unter Einsatz eines Messers am Mittwochvormittag ein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Altperverstraße in Salzwedel überfallen hatte, bereits am selben Nachmittag festnehmen.

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mannes, auf den die Täterbeschreibung passte, hatten sie offenbar sie den Richtigen erwischt. Selbst das geraubte Diebesgut und die Tatwaffe hatte der Mann dabei. Beides beschlagnahmten die Polizisten und nahmen den Mann mit aufs Polizeirevier. Gestern wurde der vorläufig Festgenommene dem Haftrichter am Amtsgericht Salzwedel vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal erließ der Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht.

Bei dem schweren Raub am Mittwochvormittag hatte sich ein gepflegt aussehender Mann wie in einem normalen Verkaufsgespräch vergoldete Uhren im Gesamtwert von 350 Euro zeigen lassen. Anschließend bedrohte er den Geschäftsinhaber mit einem großen Messer, nahm die Uhren an sich und flüchtete aus dem Geschäft.

Das Polizeirevier Salzwedel hatte sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Funkstreifenwagen, ein angeforderter Polizeihubschrauber und auch Zivilkräfte zu Fuß suchten das Stadtgebiet ab. Beamte der Kriminalpolizei hatten direkt nach der Tat die Anzeige aufgenommen, den Tatort abgesperrt und ihn kriminaltechnisch untersucht. Der Geschäftsinhaber blieb bei dem Überfall unverletzt und kam mit einem Schock davon.