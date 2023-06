Der Park des Friedens in Salzwedel wurde am Wochenende zur Partymeile - von Live-Musik bis Tisch-Basketball gab es ein buntes Angebot für Jung und Alt.

Salzwedel - Rund 60 Vereine sorgten am Wochenende erneut für ein buntes und lebendiges Vereinsfest in Salzwedel. Das Wetter spielte mit – es war trocken, aber nicht so heiß wie im vergangenen Jahr –

und so strömten die Besucher in den Park des Friedens. „Zeitweilig waren schätzungsweise mehr als Tausend Leute auf dem Festgelände“, meint Initiator Marco Heide von den Salzwedeler Kickerfreunden.