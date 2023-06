Schwiesau hat eine. Arendsee auch. Und nun auch Salzwedel? Doch ganz so einfach ist es nicht. Aber wird so eine Einrichtung bei knapper Kassenlage überhaupt gebraucht?

Salzwedel - Braucht Salzwedel eine Wassertretanlage, in der nach den Lehren von Pfarrer Kneipp gekurt werden kann? Das zumindest wünscht sich seit langem der Salzwedeler Otto Bothe und ist deshalb schon mehrfach an die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik herangetreten. Mit seiner Forderung sei er nicht allein, argumentiert er.

Nun hat er erneut einen Vorstoß gewagt und sich mit einem Brief an Hauptamtsleiter Matthias Holz gewandt. Dieser stellte das Anliegen im Sozialausschuss vor. Er unterbreitete den Vorschlag, falls so eine Anlage eine Mehrheit finden sollte, das Areal am Tierpark dafür in Betracht zu ziehen.

So etwas in Fließgewässern wie der Jeetze oder Dumme einzurichten, sei umweltrechtlich nicht erlaubt. „Am Tierpark hätten wir schon einmal den erforderlichen Wasseranschluss“, nannte Holz einen Vorteil dieses Standortes.

Grundsätzlich sei zu entscheiden, ob die Tretstelle überhaupt gewollt sei. Sie würde als freiwillige Aufgabe eingestuft und müsste von der Stadt betrieben werden, was neben den Aufwendungen für den Bau auch Folgekosten nach sich ziehen würde.

Fest steht, dass es diese Angebote, die besonders von Senioren geschätzt würden, bereits in anderen Gemeinden wie Kalbe gibt. Deshalb kam aus dem Ausschuss der Vorschlag, sich bei den Verantwortlichen in Kalbe zu erkundigen, mit welchen Kosten und mit welchem Aufwand für den Erhalt der Kneipp-Einrichtung zu rechnen ist. In Arendsee gibt es ebenfalls eine Tretstelle. Diese liegt allerdings aufgrund des gesunkenen Wasserspiegels im See aktuell auf dem Trockenen.

Die Stadtratsfraktionen sollen sich nun eine Meinung darüber bilden und diese bis 14 Tage vor der nächsten Sitzung des Ausschusses, die am 19. August stattfindet, der Stadtverwaltung kundtun.