Salzwedel - Regina Kiesner hat ein offenes Ohr für die Anliegen von Zugewanderten in Salzwedel. Immer von Montag bis Donnerstag ist sie für zwei Stunden im Büro der Diakonie in der Schillerstraße anzutreffen und steht Hilfsbedürftigen dort mit Rat und Tat zu Seite, etwa um sie bei Verwaltungsangelegenheiten zu unterstützen. Seit 2015 tut sie das schon – und zwar ohne Bezahlung.

„Ich kann mir ein ehrenamtliches Engagement in diesem Umfang erlauben, weil ich nicht wie Andere gezwungen bin, Geld zu verdienen“, erklärt Kiesner. Ihr Mann sei bei der Kirche beschäftigt und sie versuche, der Gemeinschaft auf diese Weise etwas zurückzugeben.

Kirchenasyl als letzte Rettung

Aktuell unterstütze sie auch Menschen im Asylverfahren. „Mitunter versuche ich, bei drohender Abschiebung ein Kirchenasyl zu erreichen“, nennt Kiesner ein Beispiel. Das sei eine Art letzte Zuflucht, bei der Betroffene sich auf kirchlichem Gelände aufhalten müssen, während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch einmal prüft, ob nicht eine Härtefallregelung zur Anwendung kommen kann.

„Das ist ein aufwendiges Verfahren, bei dem die Gemeinde zunächst den Geflüchteten aufnehmen muss, weil sie ihn als Härtefall ansieht, etwa weil er in seinem Ankunftsland schlimme Erfahrungen gemacht hat“, so Kiesner. Die Angelegenheit werde dann zwecks Anfertigung eines Härtefalldossiers an die Landeskirche weitergeleitet. Dieses Dokument werden schließlich dem BAMF vorgelegt, um die Einordnung als Härtefall zu erreichen. Häufiger als um Kirchenasyl gehe es in ihrer Beratungstätigkeit jedoch ums Jobcenter, die Befreiung von GEZ-Gebühren und ähnliches“, berichtet sie.

Begonnen mit Hausaufgabenhilfe

Begonnen hat Regina Kiesner ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe 2015. „In den Kirchengemeinden wurden damals Ehrenamtliche gesucht“, erinnert sie sich. Zunächst habe sie Kinder aus Flüchtlingsfamilien schulisch unterstützt. „Ich habe mit den Kindern Hausaufgaben gemacht. Gleichzeitig suchten die Schulen jemanden für Sprachunterricht Deutsch, das habe ich dann auch eine Zeit lang übernommen.“ So kam es, dass Regina Kiesner schließlich Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene unterrichtete.

Expertise im Ausländerrecht

Nach der Corona bedingten Pause hat sie sich dann auf die Unterstützung gegenüber Behörden konzentriert und sich tief in die Materie des Ausländerrechts eingearbeitet. „Ich halte mich über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen, wie beispielsweise das neue Chancen-Aufenthaltsgesetz, immer auf dem Laufenden“, so Kiesner.

Jüngst habe sie damit beispielsweise einem Architekten aus dem Iran zu einem vom BAMF bezahlten Deutschkurs verhelfen können, dessen Bewerbungen in Architekturbüros hierzulande bislang an seinen zu schlechten Sprachkenntnissen gescheitert waren. „Ich bin froh, dass die Diakonie so etwas in Salzwedel anbietet“, sagt Regina Kiesner.