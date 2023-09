Mit zahlreichen Werken des in Salzwedel bekannten Künstlers Adolf Mund (1889-1959) lockt Museums-Chef Ullrich Kalmbach Gäste und Kunstfreunde in die Propstei. Nicht nur Geschichtskenner und Einwohner Salzwedels schätzen seine Werke.

In Salzwedels Geschichte eintauchen

Salzwedel - Adolf Mund gehört zu den wohl produktivsten Künstlern, die in Salzwedel gewirkt haben. Der 1889 geborene Pädagoge wirkte seit 1922 als Zeichenlehrer am Salzwedeler Gymnasium. Nach längerer gesundheitlicher Pause kehrte er 1948 in den Schuldienst an die Comeniusschule zurück. 1959 verstarb Adolf Mund.

In seiner Zeit in der Altmark schuf der Künstler und Kunsterzieher eine Vielzahl von aus heutiger Sicht einmaligen historischen Stadtansichten. Einzelne Häuser sind dabei ebenso zu finden wie ganze Straßensituationen oder einzelne Baudenkmäler. Mund nimmt den Betrachter seiner Bilder auch mit auf Spaziergänge durch Parks und entlang der Stadtmauer. Dabei beschränkte der Künstler seine Arbeiten keineswegs auf das Stadtzentrum. Auch in Kuhfelde, Henningen, Dambeck und Osterwohle fand Mund lohnende Motive.

Mit Video: Der letzte Müllermeister von Salzwedel

Was den Betrachter immer wieder auf Neue begeistert, ist der Blick für Details. So meint der Betrachter des Winterbildes von der Gertrauden-Kapelle, förmlich den Schnee und die Kälte des Wintertages zu spüren. Aus seinen liebevoll gezeichneten Häusern scheinen jeden Augenblick die Bewohner herauszukommen. Selbst Industrieanlagen fanden Eingang in sein Bildrepertoire. Seine realitätsnahen Abbildungen glänzen durch die Liebe zum Detail.

„Mit seinen Werken war Adolf Mund ein Bildchronist seiner Zeit“, betont Ulrich Kalmbach. So ist es nicht verwunderlich, dass Mund schon zu Lebzeiten in der Region gut bekannt war. „Es gehörte in Salzwedel zum guten Ton, einen echten Mund im Haus zu haben“, ergänzte der Leiter des Danneil-Museums.

Die Fleischerei Görges samt Gaststätte befand sich in Salzwedel an der Neutorstraße auf der Ecke Radestraße. Foto: Jörg Schulze

Vielfältig wie seine Motive waren zudem die Techniken des Salzwedeler Künstlers. Linolschnitte finden sich ebenso wie Federzeichnungen, Aquarelle oder Pastelle.

Mit der aktuellen Ausstellung möchte das Salzwedeler Johann-Friedrich-Danneil-Museum an den Lehrer und Künstler erinnern. Nach der Eröffnung am 1. September sind zahlreiche Arbeiten von Adolf Mund noch bis zum 1. Oktober im Rahmen einer Kabinettausstellung zu sehen.

Hirstorisch: Auf den Spuren eines Salzwedeler Stadtoberinspektors

Eine besonders gute Gelegenheit für einen Blick auf die Kunstwerke bietet sich am Sonntag, 10. September, zum Tag des offenen Denkmals. „Ausstellungen mit verschiedenen Ansichten von Gebäuden und Straßen haben in unserem Haus zu diesem Anlass Tradition“, betonte Ulrich Kalmbach. Die Werke von Adolf Mund sind nunmehr ein weiterer Höhepunkt in dieser Reihe.

Am 10. September ist das Danneil-Museum mit der Ausstellung „Adolf Mund und die Stadt-Ansichten aus der Stadt Salzwedel von Adolf Mund (1889-1959)“ von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.