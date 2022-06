Salzwedels Brandruine ist verschwunden

Nun ist es weg: Das ehemalige Fachwerkhaus an der Holzmarktstraße, dass beim Brand eines Antiquitätengeschäftes zerstört wurde. Der Grundstücksinhaber sprach mit der Volksstimme über die Pläne: Dabei spielen Wohnungen eine Rolle.

Hier stand das abgebrannte Antiquitätengeschäft mit Blick auf die Giebelwand des Hauses an der Kramstraße.

Salzwedel - Der Abriss ist erledigt. Auf der Ecke Holzmarkt-/ Kramstraße erinnern nur noch die angrenzenden Giebelwände der benachbarten Häuser an das Feuer in der Silvesternacht von 2019 auf 2020. Seinerzeit stand das ehemalige Antiquitätengeschäft in Flammen.