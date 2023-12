Feierstunde am 5. Dezember in Pretzier: Uta Starke (von links), Christel Hilner und Heinz-Dieter Riemland durchstöbern das Ehrenamtsbuch.

Salzwedel. - Den diesjährigen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember nutzte die Stadt Salzwedel, um einmal denjenigen Ehrenamtlichen ganz besonders zu danken, die sich in den dörflichen Ortsteilen der Hansestadt engagieren. Rund 40 Menschen folgten trotz witterungsbedingter Rutschgefahr auf den Straßen der persönlichen Einladung des Rathauses zu einer Feierstunde im Dorfgemeinschaftshaus Pretzier.

Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining bedankt sich

Vorgeschlagen worden waren die eingeladenen Ehrenamtlichen von den jeweiligen Ortsbürgermeistern. In seinem Grußwort betonte Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining einmal mehr, wie wichtig das Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei. Der Satz „Danke für Ihr ehrenamtliches Engagement“ könne niemals zu oft gesagt werden, so das Stadtoberhaupt.

Viele engagierte Salzwedeler

Sein Dank komme von Herzen. Ihm sei bewusst, dass eine Feierstunde wie diese nicht die „Belohnung“ für das segensreiche Wirken der Eingeladenen sein könne. In Deutschland gebe es etwa 29 Millionen Menschen, die ein Ehrenamt bekleiden. Wie hoch der prozentuale Anteil unter den Hansestädtern sei, wisse er nicht. „Aber es sind sehr, sehr viele“, versicherte der Bürgermeister. „Lassen Sie damit nicht nach“, appellierte er an die Anwesenden und versprach, die Tür ins Rathaus stehe ihnen immer offen. Schließlich lud der Bürgermeister dazu ein, sich in das Ehrenamtsbuch der Stadt einzutragen, das es laut Meining seit 2007 gibt.

Gäste tragen sich in Ehrenamtsbuch der Stadt ein

Während die Gäste sich nach und nach in das Ehrenamtsbuch eintrugen, suchte der Bürgermeister mit anderen das Gespräch. „Ich will erfahren, was die Leute so machen“, hatte er zuvor bekundet.

Das wollte auch die Volksstimme wissen und erfuhr etwa von Annika Eiyking aus Ritze, dass sie dort das Dorfgemeinschaftshaus verwaltet und sich gemeinsam mit dem ebenfalls anwesenden Guido Skrodt im Förderverein engagiert. Aus Kemnitz und Ziethnitz war Uta Starke vor Ort, die berichtete, die dortige 18-köpfige Singegruppe zu leiten. Neben ihr am Tisch saß Christel Hilner, die in dem Salzwedeler Ortsteil nach eigenem Bekunden unter anderem geschäftliche Angelegenheiten des dortigen Gemeindekirchenrates erledigt. Und schließlich war aus Kemnitz/Ziethnitz Heinz-Dieter Riemland da, der sich unentgeltlich um die „grüne Wiese“ auf dem dortigen Friedhof kümmert, einem Bereich zur teilanonymen Urnenbestattung.

Kontakte knüpfen beim Abendessen

Für alle geladenen Gäste hatte die Stadt ein weihnachtliches Geschenktütchen dabei. Die Tanzschule Müller sorgte mit Vorführungen für Unterhaltung. Später trug Olaf Meining mit einer launigen Adventsgeschichte zur guten Stimmung bei. Die Stadtverwaltung spendierte ein warmes Abendessen, bei dem neue Kontakte geknüpft und vorhandene ausgebaut werden konnten.